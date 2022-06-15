Заявки около 10 стран на участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут рассмотрены на саммите ШОС в Самарканде в сентябре, заявил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщают российские СМИ.

Узбекистан в настоящее время председательствует в ШОС. Саммит глав государств-членов организации запланирован на 15-16 сентября в Самарканде.

«Будут рассмотрены заявки еще около 10 стран по участию в деятельности ШОС в формате полноценных членов, наблюдателей и партнёров по диалогу», — сказал Норов в интервью информационному агентству «Дуне» МИД Узбекистана, отвечая на вопрос о ходе подготовки саммита.

Он заявил, что расширение ШОС — ключевой вопрос повестки встречи на высшем уровне в Самарканде.

Норов сообщил, что к подписанию уже готов меморандум об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС. «Документ практически откроет путь к полноценному членству этой крупной ближневосточной страны в нашей организации», — считает и.о. министра.

По его словам, на площадке саммита также ожидается подписание меморандумов о налаживании партнёрских отношений между ШОС и рядом других международных и региональных организаций — Лиги арабских государств, ЮНЕСКО, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.