В Армении арестованы контрактник и бывший военнослужащий, которые обвиняются в государственной измене, сообщает пресс-служба СНБ.

В частности, служба выяснила, что бывший военнослужащий с помощью социальных сетей установил связь с сотрудниками иностранных спецслужб. После этого он собрал и за вознаграждение передал сотруднику иностранной разведслужбы данные о месте дислокации боевого поста, находящегося под охраной его подразделения, численности личного состава, осуществляющего боевое дежурство, их вооружении, боевом задании, других данных, связанных с осуществлением боевого дежурства. Также были переданы персональные и служебные данные командного состава воинской части, штатные списки роты и батальона, данные о военной технике, координаты дислокации позиций.

По поручению иностранных спецслужб он связывался с бывшими сослуживцами и пытался разузнать дополнительную информацию, в частности штатное расписание роты и батальона N-ской воинской части, данные о военной технике, однако не успел передать данные, поскольку был пойман. Бывший военный получил от иностранных спецслужб $2800 и 6000 руб.

По другому делу, возбужденному в СНБ по признакам госизмены, выяснилось, что военнослужащий-контрактник также собирал и передавал информацию иностранным спецслужбам. В частности, он передал сведения о призыве, бронетехнике, транспортных средств воинской части, боевых позициях, получив за это $900.

Оба арестованных дали признательные показания.