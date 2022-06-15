США планируют выделить около $1 млрд на доукомплектование системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» после эскалации конфликта с Газой в мае 2021 года. Об этом, как передает The Times of Israel, сообщил на брифинге представитель администрации американского президента.

Джо Байден посетит Израиль в середине июля. Во время визита он побывает на местах размещения систем ПРО «Железный купол», а также обсудит возможное сотрудничество в сфере инноваций в оборонной отрасли между двумя странами.