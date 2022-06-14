«Цена на социальный газ фиксированная благодаря нашему долгосрочному стратегическому партнерству с Азербайджаном. Поэтому на данном этапе у нас нет давления на тариф на газификацию населения», сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на заявление председателя Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Грузии Давида Нармания в передаче «Бизнес-партнер» на Первом канале.

Он отметил, что никакого повышения тарифов в газовой сфере не предвидится.

«Если мы проведем энергетическое сканирование нашего региона, то увидим, что цены на энергоносители – как на электроэнергию, так и на природный газ – в нашем регионе значительно растут, но Грузия старается максимально сохранить конечные потребительские тарифы», — подчеркнул Нармания.