Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы диверсификации поставок газа в Европу, сообщил в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

“На встрече с Государственным министром Великобритании по вопросам энергетики, экологически чистого роста и изменения климата Грэгом Хэндсом мы говорили о важности расширения «Южного газового коридора» для диверсификации поставок природного газа в Европу и сотрудничества в области экологически чистой энергетики”, — отметил он.

Кроме того, он обсудил с министром экспорта Великобритании Майком Фриром «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве» между нашими странами и поддержку разминирования освобожденных территорий.