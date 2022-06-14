Уже вторую неделю Силы обороны Украины успешно продвигаются к временно оккупированному россиянами Херсона. Благодаря тактическим успехам украинские защитники приближаются с боями к Томиной балке. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

«Вооруженные силы Украины продвинулись еще на 5 километров от Таврического. Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся орки. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой», — отметил Хлань.

По его мнению, такие тактические победы украинских военных должны обязательно перерасти в полноценное контрнаступление.

«Как бы ни пытались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции-у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества», — объясняет Хлань.