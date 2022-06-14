Украинские военные освободили село Придонское Харьковской области. В частности, ВСУ выбили российских военных из лесного массива, расположенного в окрестностях оккупированного Изюма.

Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map Twitter.

«ВСУ освободили село Придонецкое Харьковской области и продвигаются в сторону Изюма, — говорится в сообщении.

По данным OSINT-аналитик, украинские силы расположены в большом лесном массиве к западу от Изюма и находятся не менее чем в 10 км от центра Изюма.