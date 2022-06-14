Президент Владимир Зеленский считает, что страны Запада при желании могли предотвратить российское нападение на Украину, однако не стали этого делать. Об этом он сказал в интервью изданию ZDF.

Таким образом украинский лидер прокомментировал упреки главы Белого дома Джо Байдена по поводу его недоверия к разведданным, свидетельствовавшим о подготовке РФ к полномасштабному вторжению.

В свою очередь сам президент Украины отметил, что неоднократно просил о превентивных санкциях против РФ, чтобы предотвратить ее широкомасштабное наступление, однако эти просьбы были проигнорированы.

«Многим европейским лидерам, в том числе президенту США Джо Байдену, должен быть адресован вопрос о том, прислушались ли они к просьбам Украину ввести превентивные санкции против России, чтобы не началась война? Было бы справедливо, если бы они заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали», — ответил Зеленский.

По его словам, сигналы, которые Украина получала от западных спецслужб «были разными».

«Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены санкции, чтобы президент РФ был превентивно остановлен?» — подчеркнул глава Украины.