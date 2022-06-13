Страны Запада должны продолжать поддержку Украины для ее победы в войне. Украинцы своей борьбой доказали, что полностью заслуживают помощь.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что Украина показала свои умения и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков.

«Представьте, что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия», — подчеркнул министр.