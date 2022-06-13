Американский актер Кевин Спейси должен будет в четверг предстать перед судом в Великобритании, где его обвиняют в сексуальном насилии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой лондонской полиции.

«Он должен будет предстать перед Вестминстерским магистратским судом в 10 часов утра (13:00 бак.вр.) в четверг, 16 июня. Обвинения были предъявлены после того, как Королевская прокурорская служба изучила доказательства, собранные в ходе расследования, проведенного полицией Лондона», — говорится в документе.