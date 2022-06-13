В селе Мироцкое неподалеку от Бучи Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение. Жертвы погибли от рук российских военных.

Об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

На позициях российских войск обнаружили семь тел мирных жителей. По словам Небытова, у многих жертв связаны руки и прострелены колени. Россияне убили гражданских выстрелами в голову.

Сейчас специалисты пытаются идентифицировать погибших.

«Это очередные садистские преступления армии России в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков россияне должны ответить», — говорится в сообщении.

