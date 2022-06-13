Характерным отличием российско-азербайджанского товарооборота является «смещение больше в ненефтяной сектор развития экономики». «Этим он в выгодную сторону отличается от товарооборота Азербайджана с рядом других стран, причем отличается в пользу Баку».

Об этом заявил посол РФ в Азербайджан Михаил Бочарников, слова которого приводит «Интерфакс».

Российский посол отметил, что несмотря на рост числа антироссийских санкций, официальная Москва не ожидает ухудшения экономических связей с Баку ввиду дружественных отношений. «Азербайджан — дружественная нам страна, ведет самостоятельную внешнюю политику и не примыкает к тем, кто вводит против нас санкции, что мы высоко оцениваем. Однако, в результате развернутых против России нелегитимных санкций несколько изменилась международная ситуация в целом», — подчеркнул Бочарников.

При этом он посол отметил, что несмотря на санкции, экономические связи, наоборот, активизируются. «В первую очередь, это касается того, что сразу же бросается в глаза — продовольственной темы и снабжения продуктами сельского хозяйства. С учетом того, что основу экспорта между нашими государствами составляют сельхозтовары и продовольствие, значение этого фактора возрастет, и процентная составляющая во взаимном товарообороте может стать еще больше», — добавил дипломат.