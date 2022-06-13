«Зангезурский коридор полностью изменит облик региона».
С этим заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.
Между спикерами парламентов Азербайджана и Словакии состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе. На встрече состоялся обмен мнениями о связях между нашими странами и законодательными органами.
В ходе беседы были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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