«Зангезурский коридор полностью изменит облик региона».

С этим заявлением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Между спикерами парламентов Азербайджана и Словакии состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе. На встрече состоялся обмен мнениями о связях между нашими странами и законодательными органами.

В ходе беседы были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.