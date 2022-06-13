На стороне Украины воюют граждане 55 стран мира, сообщил представитель Международного легиона ВСУ Дэмиэн Магроу.
Среди иностранцев, приехавших защищать Украину, больше всего американцев и британцев, добавил он.
На стороне Украины воюют граждане 55 стран мира, сообщил представитель Международного легиона ВСУ Дэмиэн Магроу.
Среди иностранцев, приехавших защищать Украину, больше всего американцев и британцев, добавил он.
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