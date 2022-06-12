Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов с зерном.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев, сообщает Euractiv.

Москва намекнула на возможность того, что Кремль предоставит безопасный проход украинским зерновозам через Черное море в обмен на смягчение санкций Запада.

Выступая после встречи со своим украинским коллегой Николаем Сольским, Оздемир сказал, что разделяет скептицизм Украины в отношении обещаний России.

«Доверие обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий было бы самоубийством для Украины», — сказал он.