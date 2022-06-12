Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в интервью британской газете Telegraph, что Тегеран «опасно близок» к созданию ядерного оружия.

«Иран обогащает уран беспрецедентными темпами и опасно близок к тому, чтобы получить в свои руки ядерное оружие», — сказал он.

Беннетт призвал мировое сообщество присоединиться к Израилю и «усилить давление против ядерной программы и амбиций Ирана».

«Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может очень скоро получить в свои руки ядерную бомбу», — заявил Беннет.

«Мир должен занять твердую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: никаких ядерных бомб, никаких санкций. Ядерная программа Ирана не остановится, пока она не будет остановлена», — заключил он.

В статье Telegraph также сообщается, что Израиль попросил Великобританию создать так называемый «пусковой механизм» для введения более жестких санкций против Ирана, «если он продолжит свои нынешние ядерные усилиям».

Как отмечает издание, этот механизм будет действовать отдельно от любой возможной будущей сделки между Ираном и Западом.