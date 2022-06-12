Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении, что в субботу украинские военные освободили село Таврийское в Херсонской области и продолжают наступательные действия.

При этом Зеленский прокомментировал сообщения российских СМИ о раздаче паспортов РФ в Херсоне и Мелитополе.

«На оккупированной территории и в России активно распространялись новости о раздаче российских паспортов в Херсоне, раздаче паспортов в Мелитополе., — сказал в связи с этим Зеленский. — Я посмотрел, кого же в этих новостях выставили в качестве херсонцев и в качестве мелитопольцев, которые якобы хотят российские паспорта. Несколько коллаборационистов и люди из их окружения! Что ж – это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно».

«Украинские военные постепенно освобождают территорию Херсонской области, — продолжил Зеленский. — Сегодня в список возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось село Таврийское. Есть определенные успехи также в Запорожской области».

Президент не уточнил, о каких именно успехах в Запорожской области идет речь.