Правительство Таиланда бесплатно раздает 1 млн кустов конопли домохозяйствам по всей стране, сообщает Independent.

В северо-восточной провинции Бурирам раздали первую тысячу кустов каннабиса. Присутствовавший там министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул попросил граждан не злоупотреблять наркотиком и предупредил, что к тем, кто использует траву для получения кайфа, по-прежнему будут применяться жесткие меры.

Анутин напомнил, что лица, уличенные в курении косяков в общественных местах, подлежат наказанию в соответствии с законом «Об общественном здравоохранении», включая тюремное заключение сроком до трех месяцев и штраф в размере до 800 долларов США.