Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в Анкаре настроены оптимистично по вопросу создания безопасного морского коридора для поставок на мировые рынки украинского зерна, сообщает ТАСС.

«Мы хотим как можно скорее завершить эту работу, проводим активные переговоры с Россией и Украиной. У сторон есть некоторые оговорки, мы работаем над их устранением. В этом вопросе мы настроены оптимистично», — приводит в субботу слова министра телеканал «Хабертюрк».

По словам Акара, на переговорах прорабатываются вопросы очистки украинских портов от мин, сопровождения судов после выхода в море по определенным коридорам до района сбора российскими военными кораблями, очистки моря от возможных мин и, предпочтительно, дальнейшего безопасного сопровождения торговых судов с зерном турецкими ВМС.

Вопрос создания «зернового коридора» обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года и назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

Турецкие власти ранее сообщали, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна. Этот вопрос может быть обсужден на планируемой в Стамбуле встрече представителей Турции, России, Украины и ООН по созданию «зернового коридора». Телеканал ТРТ сообщил на этой неделе со ссылкой на источники в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, что механизм реализации дорожной карты поставок украинского зерна готов на 80-90% и при достижении соответствующих договоренностей может быть запущен в кратчайшие сроки.