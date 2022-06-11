Байден заявил, что Зеленский не обращал внимания на предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину в феврале, сообщает Bloomberg:

«Я знаю, что многие полагали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие другие».

Также Байден обвинил президента РФ Путина в «попытке уничтожить культуру, а не только нацию» Украины и сказал, что российский лидер счин тает Киев «резиденцией матушки-России».