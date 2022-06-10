Из-за войны украинцы «постарели» на 15–20 лет. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, те возрастные болезни, которые раньше настигали людей в 60 лет, теперь будут настигать жителей страны в 40–45.

«В частности, из-за психологических изменений в нашем организме», — пояснил он в эфире «Фейгин.Live».

Министр отметил, что из-за войны инфаркты и инсульты приведут к высокой смертности, особенно в районах, где есть проблемы с медицинской и транспортной инфраструктурой.