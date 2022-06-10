ОДКБ своевременно отреагировала на события в Казахстане, но вопрос «вторжения» Азербайджана на территорию Армении остается открытым, пожаловался глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на заседании главы МИД ОДКБ.
По словам армянского министра, в ходе заседания главы МИД ОДКБ обсудили тенденции развития в сфере региональной и международной безопасности. Они также затронули вопросы совершенствования механизмов и кризисного реагирования организации.
«Армения была и остается приверженной активному взаимодействию в рамках ОДКБ. Мы нацелены на наращивание сотрудничества, в том числе, развитие внешнеполитического направления», — добавил он.
Исчезновение с карты мира понятия » республика армения» дело времени. Вопрос стоит не «если», а «когда».
Армения,как государстсво,создано большевиками в прошлом веке.Как появилось,так и исчезнет!