ОДКБ своевременно отреагировала на события в Казахстане, но вопрос «вторжения» Азербайджана на территорию Армении остается открытым, пожаловался глава армянского МИДа Арарат Мирзоян на заседании главы МИД ОДКБ.

По словам армянского министра, в ходе заседания главы МИД ОДКБ обсудили тенденции развития в сфере региональной и международной безопасности. Они также затронули вопросы совершенствования механизмов и кризисного реагирования организации.

«Армения была и остается приверженной активному взаимодействию в рамках ОДКБ. Мы нацелены на наращивание сотрудничества, в том числе, развитие внешнеполитического направления», — добавил он.