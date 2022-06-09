В Азербайджане в настоящее время насчитывается около 60 тысяч детей с ограниченными физическими возможностями и только чуть более 12 тысяч из них привлечены к инклюзивному образованию. Об этом в беседе с Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса, член Комитета правовой политики и государственного строительства Вугар Искендеров.

Отметим, что инклюзивное образование — это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.

«Главной задачей является обеспечение привлечения к образованию всех детей с ограниченными физическими возможностями, способными учиться. И таким образом добиться социального равенства. Но для этого в школах необходимо создать условия для беспрепятственного передвижения детей с инвалидностью. Согласно международной практике, в одном классе, в средне-образовательных школах должны обучаться 5-10% детей, нуждающихся в особом уходе. Нам необходимо обеспечить доступ к инклюзивному образованию большей части детей с инвалидностью. Государство в этом направлении работает. Очень активен в этой сфере Фонд Гейдара Алиева. Можно сказать, что госструктуры тоже стараются. Но пока мы не добились желаемого результата», — сказал депутат.

Он отметил, что в новых строящихся школах должны быть предусмотрены все специальные возможности — пандусы, санузлы должны быть адаптированы под детей с ограниченными способностями и другие необходимые для их интеграции в общество моменты. Эти дети не должны быть изолированы от остальных.

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