Ценим вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом, а также в помощь Украине.
Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге, сообщает Report.
Посол отметил, что срок его полномочий в качестве посла США в Азербайджане подходит к концу.
«Мне было очень приятно находиться тут», — добавил Литценбергер.
Посол напомнил, что в этом году Азербайджан и США отметили 30-летие установления дипотношений между странами.
«Мы желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону», — заявил дипломат.
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