Ценим вклад Азербайджана в борьбу с терроризмом, а также в помощь Украине.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге, сообщает Report.

Посол отметил, что срок его полномочий в качестве посла США в Азербайджане подходит к концу.

«Мне было очень приятно находиться тут», — добавил Литценбергер.

Посол напомнил, что в этом году Азербайджан и США отметили 30-летие установления дипотношений между странами.

«Мы желаем благополучия и стабильности Азербайджану и всему региону», — заявил дипломат.