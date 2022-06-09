В боях на территории Украины уничтожено 800 российских военных 15-й отдельной мотострелковой бригады, сообщает Генштаб ВУ.

«По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины личный состав 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа понес существенные потери. Ориентировочно 800 погибшими и около 400 ранеными. Всего участие в боевых действиях на территории Украины принимали примерно 1800 военнослужащих из числа бригады», — говорится в сообщении.