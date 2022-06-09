Лидер Шотландской национальной партии Йен Блэкфорд призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку. Как сообщает Sky News, это стало первым подобным официальным заявлением после голосования по вопросу о доверии политику.

«Никакие иллюзии и отрицание очевидного не спасут премьер-министра. Ситуация не изменится, пока премьер-министр не уйдёт с поста», — сказал Блэкфорд на слушаниях, где парламентарии задавали вопросы главе британского кабмина.

По его словам, 66% членов Палаты общин не хотят видеть Джонсона на посту главы правительства. В ответ премьер поблагодарил парламентария за «тёплые слова», но заявил, что не собирается покидать свой пост. По мнению Джонсона, он является «самым лучшим и надёжным защитником» Великобритании.