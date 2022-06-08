Позавчера президент РФ Путин устроил взбучку российским генералам.

Об этом сегодня заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

При этом Арестович отметил, что в это же время россияне «снялись» с некоторых направлений и сосредоточились на Попасной.

«Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадёживают. Даже не то что они не ломанулись в наступление, будучи готовыми по состоянию на воскресенье, а от снятия войск с Запорожского направления и направлений от Донецка до Попасной в пользу Попасной. Признаки весьма благоприятные», — сказал Арестович.

