Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной пока чувствует свою силу. Мир должен продолжить давить на эту страну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу»,- заявил Зеленский.

Президент отметил, что мир может помочь ослабить Россию мощной санкционной политикой.

«Нельзя ввести половину (санкций) и ждать результата — как еще Россия обойдет те или иные санкции. Нужно мощно в этом плане работать, иногда теряя те или иные деньги. Но это временно. И это вы в конце концов не потеряете, ведь вы зарабатываете главное — независимость»,- добавил президент.

По словам президента, ни одна страна мира не должна диктовать всему миру правила и манипулировать им в энергетической, продовольственной сфере.

«А что дальше? Далее Польша, страны Прибалтики, Европа — ракетные удары. Дальше будет то же самое и в бизнесе. И вы это прекрасно знаете. Аппетит у государства, нарушившего международный закон и нашу территориальную целостность, велик… Оно потом и вам начнет диктовать условия, как заниматься бизнесом, с кем, с какими государствами иметь бизнес-отношения, а с какими нет», — заявил президент.