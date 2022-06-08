8 июня 2022 года генпрокурор Армении, совершив незаконный визит на территорию Азербайджанской Республики, провел встречу с «представителем» незаконной структуры.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Азербайджана, этот шаг, направленный против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в постконфликтный период, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе.

«Этот безответственный и провокационный шаг армянской стороны еще раз демонстрирует, что эта страна не искренна в процессе нормализации, в том числе бросает тень на усилия международных посредников. Хотелось бы подчеркнуть, что вся ответственность за этот провокационный шаг лежит на армянской стороне», — говорится в заявлении ведомства.