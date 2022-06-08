Самый каверзный вопрос сегодня главе МИД России Сергею Лаврову задал корреспондент Общественного телевидения Украины Муслим Умеров.

Как известно, в Анкаре состоялась встреча глав МИД России и Турции Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, на которой в том числе обсуждались вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Украинский журналист из зала попросил российского министра ответить на вопрос, на что Лавров заявил: «Ну конечно, можно, мы же не в Украине, мы в Турции — в свободной стране».

Получив согласие, корреспондент спросил: «Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?».

Лавров не ожидал такого вопроса. По его реакции видно было, что он сконфузился и даже переспросил: «Еще раз?», чтобы за это время обдумать свой ответ.

«Видно, у вас все время болит голова, где бы че (без изменения — ред.) своровать и поэтому вы думаете, что все так поступают. Я вам отвечу. Мы занимаемся реализацией цели, которую объявили публично — избавить Восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно, мы сегодня обсуждали, может свободно транспортироваться в пункты назначения. Для этого никаких препятствий со стороны России нет. Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он там еще чем-то командует. Нужно, чтобы разрешили иностранных судам, да и украинским тоже, выйти в Черное море», — заявил Лавров.



Рамелла Ибрагимхалилова