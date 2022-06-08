Несостоявшегося преемника Владимира Жириновского, угрожавшего Азербайджану и предлагавшего провести «депедеризацию» ЛДПР, исключили из рядов «либерал-демократов».

Так, из ЛДПР оказался изгнан экс-депутат Госдумы РФ, бывший член Высшего совета партии Александр Шерин. Его также отстранили от должности координатора Рязанского регионального отделения ЛДПР.

Это тот самый Шерин, который в конце марта нынешнего года, комментируя очередной инцидент в Карабахе, обвинил Азербайджан в том, что вместо того, чтобы вступить в ОДКБ, как Армения, наша страна заключила двусторонние соглашения с Турцией — членом НАТО, что «Турция никогда нам не была, не является и не будет дружественным государством. Соответственно, любые государства, которые находятся с Турцией в военном альянсе, тоже не могут быть для нас дружественными», и пообещал: Россия должна «тушить на корню» такие процессы, и вообще попытки Баку о себе заявить являются временным явлением.

Шерин заявлял о намерении побороться за пост лидера ЛДПР после смерти Жириновского, однако ни одно реготделение партии его выдвижение на данный пост не поддержало (в итоге партию возглавил депутат ГД Леонид Слуцкий). Шерин после этого начал критиковать соратников по партии и даже заявлял о необходимости «депедеризации» ЛДПР — многие партийцы восприняли этот поступок политика как оскорбление.