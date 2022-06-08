В течение года численность постоянно проживающего населения Армении сократилась на 2300 человек, пишет газета «Жоховурд».

Как сообщили газете в Статистическом комитете, по состоянию на 1 апреля текущего года численность постоянно проживающего населения страны составляла 2 961 600 человек, тогда как за тот же период прошлого года численность населения составляла 2 963 900 человек.

Население Еревана уменьшилось на 400 человек. Если 1 апреля предыдущего года численность населения столицы составляла 1 миллион 93 тысячи 600 человек, то за аналогичный период текущего года — 1 миллион 93 тысячи 200 человек.

С другой стороны, численность населения сократилось в также в приграничных с Азербайджаном областях: только в Сюнике за год население сократилось на 700 человек.