Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила против запрета русской культуры на Западе, но осудила политическую деятельность российской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает телеканал Phoenix.

«Нет, я бы не сделала этого… Она делала политические вещи, которые я осуждаю. Но нужно сказать совершенно ясно: я не считаю, что сейчас нужно запрещать русскую культуру», — рассказала Меркель.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, пригласила бы она Нетребко завтра в свой дом, как это произошло несколько лет назад.

Ранее оперная певица Анна Нетребко в одном из новых интервью западным СМИ заявила, что в ближайшие пять лет не будет выступать в России.