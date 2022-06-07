Соединенные Штаты сформировали в штате Аляска новую 11-ю воздушно-десантную дивизию, получившую название Arctic Angels, сообщило командование американской армии.

В ее состав вошли находящиеся на Аляске 1-я и 4-я бригады 25-й пехотной дивизии со штабом на Гавайских островах. Они стали соответственно 1-й и 2-й бригадами 11-й арктической воздушно-десантной дивизией. В состав соединения также войдут вертолетная и артиллерийская бригады и части материально-технического обеспечения.