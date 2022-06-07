В результате ракетных ударов по городу Баштанка Николаевской области двое человек погибли, трое ранены.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Повреждены около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов по городу Баштанка Николаевской области двое человек погибли, трое ранены.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.
Повреждены около 10 жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий