Помощник генсека НАТО Камий Гран заявил, что альянс не может предоставить России гарантий о неразмещении ядерного оружия на территориях Финляндии и Швеции в случае их вступления в организацию. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что каждая страна свободна сама выбирать принимать или не принимать такое оружие, речь не идет об установлении ограничений.

На вопрос ведущего телеканала RTS о том, ожидает ли Североатлантический альянс «военной реакции» или «демонстрации силы» со стороны РФ в ответ на присоединение к блоку двух скандинавских стран, Гран ответил следующее: «Россияне сами заявили, что это не является необходимым, и я не думаю, что это было бы оправданным».

При этом он добавил, что со стороны Финляндии и Швеции речь идет об обороне государств, которые не хотят вступать в противостояние с Россией.