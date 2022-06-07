Телеведущий и шоумен Максим Галкин высмеял пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева на одном из своих концертов в Израиле.

Юморист заявил о том, что предвидит антискандинавские настроения в России из-за вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

«Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА, шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: «Карлсон»», — говорит Галкин, выступая перед израильской публикой.

Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и их двумя детьми уехали в Израиль после начала войны в Украине.