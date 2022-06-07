Освобожденные территории могут снова захватить, а если случится прорыв на Донбассе, «будет очень сложно». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе – нам будет очень сложно. Куда они могут пойти? Если они пойдут на юг нашего государства, будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Всё это не так происходит. И возможно любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы», — сказал Зеленский.