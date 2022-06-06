Я рад приветствовать своего брата – главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Анкаре.
Мы дали оценку сотрудничеству между нашими странами, которое являются образцом для подражания. Также мы обсудили события в регионе.
Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.
Об этом сегодня в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Can #Azerbaycan‘ın Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun‘u Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Tüm dünyaya örnek ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik.
Kardeş Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/zTQSzGBFBe
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 6, 2022
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