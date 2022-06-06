Я рад приветствовать своего брата – главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Анкаре.

Мы дали оценку сотрудничеству между нашими странами, которое являются образцом для подражания. Также мы обсудили события в регионе.

Мы и впредь будем поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.

Об этом сегодня в соцсети «Твиттер» написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.