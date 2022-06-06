Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален обратилась к населению, призвав реже пользоваться кондиционерами. Об этом сообщает BFMTV.

Причиной для более редкого использования кондиционеров летом чиновница назвала возросшие цены на электроэнергию.

«Я призываю французов к «энергетической трезвости». Наша цель — снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году», — сказала Моншален.

По ее словам, добиться поставленных целей французы смогут, если сделают коллективный выбор и начнут рационально пользоваться электричеством.

«Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома…», — подчеркнула госслужащая.