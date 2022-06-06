В Азербайджане планирует включить онкологические заболевания в пакет услуг обязательного медицинского страхования, проводится работа в данном направлении.

Об этом заявил председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Report.

Он отметил, что существует специальная госпрограмма по онкозаболеваниям:

«Но в связи с ростом числа обращений, в ближайшие годы мы можем включить онкологические заболевания в пакет услуг ОМС. Сейчас мы работаем над определением стоимости услуг для больных с онкологическими заболеваниями», — добавил З.Алиев.