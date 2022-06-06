Бизнесмен Ринат Ахметов с начала российского вторжения передал на нужды Вооруженных сил Украины и на гуманитарную помощь населению €100 млн, сообщает британская газета Financial Times.

«Главная задача для нас сейчас – помочь украинцам выжить, а Украине победить. Уже сейчас совершенно ясно, что и наш бизнес, и наша страна несут огромные потери из-за войны», – цитирует издание слова бизнесмена.

FT отмечает, что российская армия нанесла украинской промышленности, в том числе активам Ахметова, огромный урон, разрушив два крупнейших металлургических завода в Мариуполе.

«Активы Ахметова понесли большой урон. Бизнесмен предъявляет иск российскому правительству о возмещении убытков на сумму до $20 млрд за разрушенные сталелитейные заводы в Мариуполе, включая «Азовсталь», – сообщает издание.