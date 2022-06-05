На депутата думы Томска Максима Забелина напала и покусала стая бродячих собак, в какой-то момент повалив его на землю. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«У себя же в Молодёжном вышел около своего дома, решил пройти посмотреть, что там с КНС, мимо стройки. И тут три лохматых, которые живут у нас на районе уже лет десять, ходят с нашими дворниками, пережили все отловы, были абсолютно безобидные, решили меня потрепать. Видимо, крыша поехала на старости лет», — рассказал Забелин.

Депутат был вынужден поехать в травмпункт, где ему обработали рану и поставили прививку от столбняка. По его словам, рану ещё предстоит зашить. Забелин призвал местных жителей предупредить своих детей, чтобы те были аккуратны, и заверил, что уже вызвал службу отлова: специалисты должны изучить ситуацию и принять соответствующие меры.