Джо Байден не согласился с главой компании Tesla в его оценке экономики США. Президент США пожелал Илону Маску удачи в полете на Луну, сообщает Reuters.

Маск написал в электронном письме руководству компании, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу экономики США и ему необходимо сократить около 10% рабочих мест в производителе электромобилей.

Байден предположил, что, возможно, проблема связана с Tesla.

«Пока Илон Маск говорит об этом, Ford значительно увеличивает свои инвестиции. Ford увеличивает инвестиции и производит новые электромобили», — сказал он, отметив, что компания набрала шесть тысяч новых сотрудников.

«Знаете, удачи ему в полете на Луну», — добавил он.

Маск ответил в Твиттере: «Спасибо, господин президент!» со ссылкой на заключение с НАСА в апреле 2021 года контракта на 2,9 млрд долларов со SpaceX Маска на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну.

Это не первый резкий обмен мнениями между Байденом и Маском. Байден сделал электромобили (EV) центральным элементом плана по превращению Соединенных Штатов в

производственный центр, конкуренции с Китаем и предотвращению изменения климата. Но гораздо больше внимания он уделил конкурентам Маска в Детройте.

Маск часто отправлял резкие твиты в адрес президента, жалуясь на отсутствие признания, и критиковал подход Байдена к построению рынка электромобилей, ориентированный прежде всего на профсоюзы и субсидии.