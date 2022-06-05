Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на решение Берлина по поставкам оружия, сообщает РИА Новости.

Дипломат указал, что ФРГ «цинично отказывает» Киеву даже в поставках старых танков Leopard-1 и БМП Marder. «Этот факт войдет в историю. Это позор», — сказал он.

Мельник неоднократно критиковал немецких властей за нерешительность в вопросе поставки вооружений. 26 мая посол с помощью картинки высмеял правительство ФРГ: на опубликованном им фото была изображена улитка, к раковине которой прикреплен скотчем оружейный патрон. «Немецкое оружие для Украины уже в пути», — гласила подпись.

Украинский посол также критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нежелание посетить Киев и назвал главу немецкого кабмина оскорбленной ливерной колбасой, заявив, что политик ведет себя по-детски.