Во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны, защищавших Украину на добровольных началах.

О гибели добровольцев-легионеров сообщиила пресс-служба легиона.

Добровольцы были гражданами Нидерландов, Германии, Франции и Австралии.

«Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О’Нила, Бьерна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них всегда будут вдохновлять нас», — говорится в сообщении.