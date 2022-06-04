6 июня в Анкаре состоится трехсторонняя встреча между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном.

В ней примут участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Марадов, передает «Анадолу».

По словам Чавушоглу, в ближайшие дни Турцию посетят министры иностранных дел ряда стран. Он отметил, что в ближайшие две недели министры иностранных дел девяти стран, в том числе России, посетят с официальным визитом Турцию.