Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) выдвинула в субботу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом от Народного альянса на президентских выборах, которые пройдут летом 2023 года.

Об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь ПСР Омер Челик по итогам съезда партии.

«Кандидатом от Народного альянса будет наш президент Тайип Эрдоган. По этой теме мы окончательно определились», — сказал он.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на июнь 2023 года.