Экс-президент Польши Лех Валенса призвал распустить Европейский союз и создать снова, но без Польши и Венгрии. Такое предложение бывший польский лидер озвучил в интервью изданию Interia.

По его словам, будет поражением, если Еврокомиссия согласится на польский национальный план восстановления после пандемии коронавирусной инфекции (KPO). «Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — заявил Валенса.

Бывший президент Польши отметил, что его опять не послушают, несмотря на то что идея простая, поскольку государству при желании вступить в новый союз на входе придется согласиться и с правами, и с обязанностями. Валенса добавил, что необходимо их установить «таким образом, чтобы выходки, которые происходят сегодня, больше не повторялись».