Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижения России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.
«Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни», – написал Дмитрий Кулеба в Twitter.
Как сообщал ранее Minval.az, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение — хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.
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